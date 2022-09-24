Радиофармацевтическая промышленность: перспективы развития

Вопросы развития радиофармацевтической отрасли в России обсудили представители регуляторных ведомств и эксперты фармрынка на прошедшем в Сочи форуме «Биотехмед». Директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков принял участие в дискуссии.

В целом атомная отрасль России занимает лидирующие позиции на многих рынках. Однако отечественная ядерная медицина отстает в своем развитии от передовых мировых медицинских держав.

«Сейчас отечественная ядерная медицина, в том числе производство радиофармпрепаратов, остро нуждается в поддержке со стороны государства, – отметил в своем выступлении директор ФБУ „ГИЛС и НП” Владислав Шестаков. – Россия является одним из основных производителей сырьевых медицинских изотопов, из которых почти 90% уходят на экспорт. Уверен, что Россия с мощной сырьевой базой должна расширять номенклатуру производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. А после этого нам нужно выходить на новый уровень и решать вопрос развития экспорта, в первую очередь на пространстве Евразийского экономического союза».

Также директор ФБУ «ГИЛС и НП» обратил внимание на такой важный момент в радиофармацевтическом производстве, как проектирование помещений, в которых непосредственно ведется работа с радиофармпрепаратами, а также их изготовление. Для таких проектов необходимо привлекать проектировщиков, владеющих знаниями в области радиофармы, в том числе по размещению и требованиям к спецификациям отдельных зон производственных помещений для работы с радиоактивными препаратами.

«У нас в институте есть опыт в реализации таких проектов, – рассказал Владислав Шестаков. – Сотрудниками отдела надлежащих инженерных практик был реализован совместный проект с АО „НИФХИ им. Л. Я. Карпова” (госкорпорация „Росатом”). Это современное фармацевтическое производство изотопной продукции медицинского назначения площадью 25 000 кв. м. Специалисты нашего инжинирингового центра выполнили работы по созданию концептуального проекта производства радиофармпрепаратов, аналитической и микробиологической лаборатории с разделением „горячей” и „холодной” зон на „чистую” и „грязную”, разработали схемы вентиляции и проект хранилища производственных радиоактивных отходов».

gxpnews