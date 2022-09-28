AstraZeneca и MSD отозвали показание для «Линпарзы» против рака из-за риска смерти

AstraZeneca и MSD отозвали показание «Линпарзы» для использования у пациентов с распространенным раком яичников с мутациями BRCA, ранее получавших лечение. Об этом сообщает FiercePharma.

В августе AstraZeneca и MSD обратились к FDA с просьбой добровольно отозвать ускоренное одобрение «Линпарзы» для этого показания. Основанием для этого стал анализ подгруппы участников III фазы испытания SOLO3. Результаты исследования показали, что у пациентов, получавших препарат «Линпарза», риск смерти оказался на 33% выше, чем у контрольной группы, получавшей стандартную химиотерапию.

Отзыв не повлияет на другие существующие показания для «Линпарзы». Препарат по-прежнему одобрен для поддерживающей терапии первой линии при распространенном раке яичников с мутациями BRCA и HRD-положительном распространенном раке яичников в комбинации с препаратом Genentech Avastin. «Линпарза» также может использоваться в качестве поддерживающего лекарства при рецидивирующем раке яичников.

Отмена показания «Линпарзы» при раке яичников четвертой линии последовала за аналогичным шагом компании Clovis Oncology в июне этого года для препарата Rubraca при раке яичников третьей линии. FDA на прошлой неделе также согласилось с запросом GSK об отмене показания Zejula у пациентов с раком яичников, которые ранее подвергались интенсивному лечению и у которых рак имеет дефицит гомологичной рекомбинации (HRD). Все эти средства, как и «Линпарза», относятся к категории ингибиторов PARP.

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Николай Соколов

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