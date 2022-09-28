RNC Pharma назвала худший месяц для ветеринарной розницы за последние 2,5 года

Аналитики RNC Pharma сообщили, что август стал худшим месяцем с точки зрения динамики как в текущем году, так и за последние 2,5 года. Так, относительно августа 2021 года денежный объем продаж сократился на 16%, при этом динамика в минимальных единицах дозирования составила -31%.

По итогам периода с января по август 2022 года на розничном рынке России (без учета онлайн-сегмента) было реализовано ветеринарных препаратов на сумму 14,2 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Показатель рублевой динамики пока не может подняться выше нулевых значений, более того, спрос по итогам августа продолжил сокращаться. В итоге показатель прироста относительно января—августа 2021 года зафиксирован на уровне -5,4%. Натуральные объемы потребления тоже обновляют очередные минимумы, здесь долгосрочная динамика достигла -21% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего за первые восемь месяцев текущего года в офлайн-канале розничного рынка было реализовано 91,5 млн МЕД ветеринарных препаратов, сообщили аналитики RNC Pharma.

Август 2022 года стал худшим месяцем с точки зрения динамики как в текущем году, так и за последние 2,5 года. Относительно августа 2021 года денежный объем продаж сократился на 16%, при этом динамика в минимальных единицах дозирования составила -31%. В 2020—2021 годах тоже фиксировались спады, особенно в связи с пандемией COVID-19, но на тот момент падение денежных объемов носило краткосрочный характер и было связано скорее с климатическими особенностями, которые неизбежно влияли на спрос. В текущем году к погодным аномалиям (август в центральной полосе России был аномально теплым) добавились результаты мартовского ажиотажа, общее падение доходов населения, а также активный переток клиентов в онлайн-канал.

Аналитики также отмечают, что сокращение денежных и натуральных объемов продаж на рынке ветеринарной розницы продолжается вот уже пятый месяц подряд. Определенные изменения здесь можно ожидать с результатами сентября, в этом году осень пришла четко по расписанию, что не могло не отразиться на объемах потребления сезонных ветпрепаратов, но уверенно об этом можно будет говорить только через месяц.

В числе TOP20 компаний, лидирующих с точки зрения денежного объема продаж по итогам января—августа 2022 года, больше половины демонстрирует отрицательный показатель прироста. При этом «в минус» уходят даже участники TOP3, так продажи «МСД» в офлайне потеряли 5,2%, «Эланко» показывает сокращение на 15%, замыкает тройку «Зоэтис», и здесь наиболее выраженный спад (-21%).

Значительный рост в рамках двадцатки зафиксирован по компаниям «КРКА» (+39%) и «Ветбиохим» (+33,7%). В отношении портфеля словенского производителя максимальный вклад в прирост внесли противопаразитарный препарат «Селафорт» (речь идет о двухкратном росте продаж) и противомикробный препарат для лечения отита «Отоксолан» (рост в 6,7 раза). Российский «Ветбиохим» наращивал продажи ветеринарных вакцин, здесь отметим комбинированную вакцину для собак «Астерион» (рост продаж в 6,3 раза в рублях), препарат «Рабикс» для профилактики бешенства собак (рост в 4,1 раза) и «Рабифел» — для профилактики бешенства кошек (в 3,3 раза).

Что касается двадцатки компаний с точки зрения натурального объема продаж, здесь в плюс смогли выйти только четыре игрока, максимальный показатель прироста у российской «Асконт+» — за год компания удвоила свои продажи в офлайн-рознице. Прирост обеспечивал «Метронидазол» (продажи выросли в 5,4 раза в МЕД) и кобальта хлорид (в 1,7 раза), оба предназначены для лечения сельскохозяйственных животных. Заметный плюс показала также испанская «Ливисто групп» (+33%), результат обеспечил антибактериальный препарат «Доксифин» (+75%) и нестероидный противовоспалительный препарат «Петкам» (+17%), оба предназначены для лечения мелких домашних животных.

Фото: mdjaff/ru.freepik.com

Артем Косенок

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