Johnson & Johnson отозвала из госреестра четыре оригинальных препарата

Компания Johnson & Johnson отозвала регистрацию четырех препаратов из российского госреестра. В их числе лекарства, применяющиеся у онкологических больных и ВИЧ-инфицированных. Также были отозваны регистрационные удостоверения других зарубежных и отечественных компаний.

Минздрав отменил государственную регистрацию нескольких оригинальных препаратов компании Johnson & Johnson. Всего из реестра были исключены 11 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Госреестра лекарственных средств 28 сентября 2022 года. Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

В число исключенных лекарств вошли оригинальные препараты: «Презиста» (для терапии ВИЧ), «Велкейд» (противоопухолевый препарат) и «Эпрекс» (стимулятор гемопоэза).

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эпрекс» (Эпоэтин альфа), раствор для внутривенного и подкожного введения, 40000 МЕ/мл, производитель «Силаг АГ» (Швейцария), РУ — ЛС-002439 от 15.12.2011 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия);

«Эпрекс» (Эпоэтин альфа), раствор для внутривенного и подкожного введения, 1000 МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл, 4000 МЕ/0,4 мл, 10000 МЕ/1 мл, производитель «Силаг АГ» (Швейцария), РУ — П N013583/01 от 17.08.2007 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия); «Тобрекс 2Х» (Тобрамицин), капли глазные, 0,3%, производитель «Алкон Кузи С.А» (Испания), РУ — ЛСР-002941/07 от 25.12.2007 г., выдано «Новартис Фарма АГ» (Швейцария); «Презиста» (Дарунавир), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 600 мг, производитель Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА») (Россия), РУ — ЛСР-003688/09 от 15.05.2009 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия); «Презиста» (Дарунавир), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, производитель Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА») (Россия), РУ — ЛП-002329 от 13.12.2013 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия); «Димедрола раствор для инъекций» (Дифенгидрамин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, производитель ООО «Самсон-Мед» (Россия), РУ — 70/421/37 от 25.06.1970 г., выдано ООО «Самсон-Мед» (Россия); «Гриппостад» (Парацетамол+Аскорбиновая кислота), порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 600 мг+50 мг, производитель «ШТАДА Арцнаймиттель АГ» (Германия), РУ — П N012930/01 от 04.08.2010 г., выдано «ШТАДА Арцнаймиттель АГ» (Германия); «Гино-Певарил» (Эконазол), суппозитории вагинальные, 50 мг, 150 мг, производитель «Лузомедикамента Сосьедаде Текника Фармасеутика, С.А.» (Португалия), «Сянь-Янссен Фармасьютикал Лтд» (Китай), «Янссен Фармацевтика НВ» (Бельгия), РУ — П N013579/01 от 25.01.2008 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия); «Виразол» (Рибавирин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Швейцария), РУ — П N015481/01 от 15.02.2011 г., выдано «МЕДА Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Швейцария); «Велкейд» (Бортезомиб), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3,5 мг, производитель Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА») (Россия), РУ — ЛС-000654 от 06.08.2010 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия); «Велкейд» (Бортезомиб), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3 мг, производитель Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА») (Россия), РУ — ЛП-002652 от 08.10.2014 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия).

Вероника Догузова

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