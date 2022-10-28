В Москве продлен эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках

В Москве продлили пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках лекарств по льготным электронным рецептам. Он будет идти до 31 декабря 2023 года.

Правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках лекарств по льготным электронным рецептам. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В проекте участвуют коммерческие аптеки, которые подключены к ЕМИАС и берут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения. Для граждан также сохраняется возможность получать бесплатные лекарства в привычной форме — в аптечных пунктах городских поликлиник.

Расчеты с аптечными организациями происходят ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере стоимости фактически отпущенных бесплатных лекарств. Получить препарат в аптеках можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране смартфона или в бумажном виде, предварительно распечатав его в инфомате поликлиники. Список частных и городских аптек, выдающих льготные лекарства, есть в электронной медкарте в разделе «Рецепты» на mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» или в инфомате поликлиники.

В мэрии отмечают, что к проекту присоединились свыше 350 коммерческих аптек. В 2022 году они отпустили лекарственных препаратов по 6,2 тыс. электронным рецептам на общую сумму свыше 6,7 млн руб.

Распоряжение о проведении пилотного проекта было подписано в ноябре 2021 года. В декабре того же года начался прием заявок на участие в эксперименте. Тогда сообщалось, что участнику проекта необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам, и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Изначально планировалось, что эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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