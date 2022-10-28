Доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России запустил «СберМегаМаркет»

Доставка безрецептурных лекарств теперь доступна покупателям маркетплейса «СберМегаМаркет». Первым продавцом, который присоединился к запуску, стала «Сбер Еаптека», сообщает пресс-служба «СберМегаМаркета».

«Внедрение нового функционала по доставке безрецептурных лекарств на „СберМегаМаркете” началось с тестового запуска в пяти городах: Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Тесты показали, что функционал работает стабильно, поэтому с середины октября доставка безрецептурных лекарств запущена в 64 регионах России», – говорится в сообщении.

Для доставки доступны десятки тысяч наименований лекарств и товаров для здоровья. Препараты можно получить в течение двух-трех часов или забрать самовывозом.

«Запуск доставки безрецептурных лекарств – закономерный шаг в масштабировании направления на маркетплейсе. Мы планируем расширять ассортимент и количество подключенных к доставке аптек. Присоединиться к площадке может любая аптечная сеть, которая имеет возможность доставлять безрецептурные препараты своими силами или с помощью подрядчиков», – отметила руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса «СберМегаМаркет» Анна Маркина.

На «СберМегаМаркете» можно также купить лекарства для животных с доставкой от «Сбер Еаптеки». Сейчас на площадке представлено порядка 1000 наименований лекарств и товаров для животных.

Лекарства, требующие рецепта от врача, продавцы могут реализовывать по схеме «Закажи и забери». Необходимый товар резервируется через «СберМегаМаркет», а забрать его можно через 15 минут в одном из магазинов продавца.

За два года россияне купили на маркетплейсах более 200 млн упаковок лекарств, стало известно ранее.

gxpnews