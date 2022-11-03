Пациентам с ВИЧ отказали в дополнительных средствах на закупку АРВ-препаратов

Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина в ответ на обращение пациентской организации сообщил, что на лекобеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с гепатитами B и С, на 2023–2025 годы выделено 95,1 млрд рублей, то есть по 31,7 млрд рублей ежегодно. В ведомстве считают, что этих средств достаточно для реализации мероприятий по достижению необходимого охвата профильных пациентов АРВ-терапией.

В Минздраве в ответ на обращение «Пациентского контроля» заявили, что, согласно Стратегии противодействия ВИЧ до 2030 года, утвержденной правительством, финансирование закупок препаратов осуществляется не только за счет средств федбюджета, но и за за счет бюджетов регионов и иных источников финансирования.

В октябре 2022 года представители «Пациентского контроля» направили письмо в Правительство России с просьбой увеличить финансирование закупок АРВ-препаратов на 2023–2025 годы на 15 млрд рублей. Необходимость увеличения финансирования в пациентской организации мотивировали тем, что расходы из федерального и региональных бюджетов в 2020–2022 годах на АРВ-препараты оставались «практически на одном уровне, несмотря на рост количества новых случаев и количества пациентов».

Общая сумма затрат на все закупки АРВ‑препаратов в России в 2021 году составила 31,69 млрд рублей. В «Пациентском контроле» отметили, что по сравнению с 2020 годом бюджет централизованных закупок увеличился на 2,88 млрд рублей, однако «формально», так как 1,36 млрд рублей пришлись на закупки для ФСИН, которые в 2020 году не входили в общую сумму закупок Минздрава.

В 2022 году Минздрав производил централизованные закупки после исчерпания бюджета на препараты на текущий год за счет средств, предназначенных на 2023 год. Ведомство потратило 8,6 млрд рублей из бюджета на следующий год, что говорит о возросшей по сравнению с прошлым годом потребности в АРВ-препаратах. Пациенты с ВИЧ-инфекцией опасаются, что бюджет на 2023 год может исчерпаться раньше времени, что приведет к усугублению ситуации с их лекобеспечением.

Фото: sammedic.ru

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