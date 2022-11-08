«СоюзФарма» попросила Генпрокурору изменить порядок проверок

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой внести изменения в порядок проведения проверок. Об этом сообщает «ФВ».

В своем письме ассоциация проанализировала проблемы, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в аптеках. Среди них указано смешение МНН и торговых наименований лекарственных препаратов при проверках минимального ассортимента.

В «СоюзФарма» просят Игоря Краснова обратить внимание на ошибочную трактовку ряда фактов фармацевтической деятельности. «Требуется соблюдение баланса прав и интересов аптечных организаций и интересов органов прокуратуры, а также повышения уровня информированности в рамках прокурорского надзора», — отметила исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», вице-президент «Опоры России» Мария Литвинова.

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