«Ъ» снова сообщает о дефиците препаратов для лечения болезни Паркинсона Стипендиат «БратскХимСинтеза» завоевал золото на чемпионате России » В России зарегистрирован новый препарат для терапии рассеянного склероза Минздрав России выдал компании Novartis регистрационное удостоверение на препарат для лечения рассеянного склероза «Бонспри». Соответствующие данные опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат выпускается в виде предварительно заполненного шприца, который содержит 20 мг офатумумаба. Лекарственное средство предназначено для самостоятельного подкожного введения пациентом, сказано в инструкции для медицинского применения. Препарат противопоказан детям до 18 лет, беременным и в период грудного вскармливания. Офатумумаб – это моноклональное антитело, нацеленное на распознавание и присоединение к мишени под названием CD20 на поверхности В-лимфоцитов. Препарат воздействует на В-лимфоциты и помогает снизить их активность, таким образом уменьшая вероятность развития обострения, облегчая симптомы и замедляя прогрессирование заболевания, говорится в инструкции. gxpnews