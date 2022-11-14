В октябре продажи лекарств в аптеках упали

Результаты октября по продажам лекарств в аптеках в DSM Group еще не опубликовали. Исходя из данных компании по неделям, в сентябре продажи препаратов росли, но после 38-й недели (закончилась 25 сентября) начали снижаться.

В «Ригле» в октябре наблюдали падение продаж лекарств, указывает коммерческий директор сети Наталья Бурдина. По словам гендиректора «36,6» Александра Кузина, сентябрь из-за очередной волны COVID-19 оказался нехарактерно оживленным с точки зрения спроса – «сезон начался очень активно». В то же время в октябре показатели продаж вернулись к усредненным. В рязанской «Аптека Фарма» продажи в рублях like-for-like упали на 12%, с учетом новых аптек – на 6%.

Падение игроки рынка в основном связывают с высокой базой прошлого года: аптечные продажи в октябре 2021 года росли и по отношению к уровню предыдущего года, и по отношению к сентябрю вслед за очередным всплеском заболеваемости COVID-19. Помимо высокой базы, Наталья Бурдина связывает тенденцию со смещением сезона простудных и вирусных заболеваний с октября на ноябрь. На результатах мог сказаться и спад спроса, характерный почти для всего ритейла в октябре, из-за смены покупательских настроений на фоне мобилизации, говорит гендиректор «Аптека Фарма» Александр Миронов.

В ноябре можно ожидать восстановления спроса, указывает Бурдина. Последние две недели, по данным DSM Group, продажи сохраняются приблизительно на одном уровне. Но он ниже прошлогодних показателей. Результаты ноября 2022 года будут на уровне октября, прогнозирует Кузин.

В течение 2022 года, по данным DSM Group, продажи в рублях в российских аптеках по итогам месяца к аналогичным результатам прошлого года падали только в июле – на 1,9%. По результатам года в компании ожидают роста рынка на 15%.

В октябре вырос спрос на антибиотики широкого спектра на основе амоксициллина и клавулановой кислоты, в результате их стало сложно найти в аптеках. Помимо сезонного роста спроса, препараты покупали мобилизованные для своих аптечек.

Фото: retail.ru

vademec