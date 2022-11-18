На Сахалине предотвратили распространение незарегистрированных лекарств

На Сахалине было предотвращено распространение незарегистрированных лекарств. Росздравнадзор привлек к административной ответственности восемь продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным территориального органа Росздравнадзора по Сахалинской области, в ходе операции „Пангея”, направленной на противодействие торговле незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами и медицинскими изделиями в сети Интернет, сотрудниками УМВД России по Сахалинской области были выявлены факты продажи незарегистрированных лекарственных препаратов японского производства в торговых точках городов Южно-Сахалинск и Холмск», – говорится в сообщении.

Как установили эксперты Росздравнадзора, реализуемые лекарственные препараты не зарегистрированы на территории РФ и продавались в торговых организациях, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

«Сами продавцы не имели фармацевтического образования, то есть не знали о правилах хранения и отпуска лекарственных средств и не могли дать потребителю необходимую информацию о кратности приема лекарственного препарата, его дозировке, возможных индивидуальных противопоказаниях и т. д.», – пояснили в пресс-службе.

По материалам проверок УМВД России по Сахалинской области территориальный орган Росздравнадзора по региону составил восемь протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ. Арбитражный суд области во всех случаях вынес решения о наличии состава административного правонарушения и наложении административных штрафов на сумму в 371 000 рублей.

gxpnews