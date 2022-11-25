В перечень субсидируемых товаров по программе повышения конкурентоспособности могут попасть новые виды фармпродукции

Минпромторг России намерен расширить список продукции для целей реализации господдержки организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В перечень, в частности, вошли новые виды фармацевтической продукции. Об этом сообщает «ФВ» со ссылкой на соответствующий проект приказа, опубликованный на портале проектов правовых нормативных актов.

Как отмечает издание, документом предлагается добавить следующие коды ТН ВЭД ЕАЭС:

3407 00 000 0 (пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; «зубоврачебный воск» или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи ‎или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция);

3822 (реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы).

В списке также оказались интермедиаты в химической промышленности и других отраслях.

gxpnews