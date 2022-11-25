В Евросоюзе одобрили Libtayo от Regeneron для лечения рака шейки матки

Европейская комиссия одобрила Libtayo от Regeneron в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки второй линии, который прогрессирует во время или после химиотерапии препаратами платины.

PharmaPhorum пишет, что Libtayo — это первая иммунотерапия, одобренная в Европе для лечения распространенного рака шейки матки, независимо от экспрессии белка PD-L1 или гистологии опухоли.

Рак шейки матки занимает четвертое место среди причин смерти от рака у женщин во всем мире. Чаще всего он диагностируется у пациенток в возрасте от 35 до 44 лет. Ежегодно диагностируют примерно 600 тыс. новых случаев рака шейки матки, и каждый год от этого заболевания умирают 350 тыс. человек. Почти все случаи вызваны инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ), из них 80% классифицируются как плоскоклеточная карцинома, остальные — в основном аденокарциномы.

Libtayo представляет собой моноклональное антитело, нацеленное на рецептор контрольной точки иммунного ответа PD-1 на Т-клетках. Еврокомиссия одобрила препарат на основании данных глобального исследования EMPOWER-Cervical 1 III фазы, в котором принимали участие 608 пациентов в 14 странах.

Оно продемонстрировало значительное улучшение общей выживаемости (ОВ) у пациенток с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки в форме плоскоклеточной карциномы и снижение риска смерти на 31% по сравнению с химиотерапией.

«Несмотря на недавние достижения в профилактике и лечении рака шейки матки, возможности лечения для людей с рецидивирующими или метастатическими случаями остаются ограниченными. Libtayo стал первым ингибитором PD-1, продемонстрировавшим значительное улучшение выживаемости по сравнению с химиотерапией в исследовании III фазы», — заявил старший вице-президент по трансляционным и клиническим наукам и онкологии в Regeneron Исраэль Лоуи.

Николай Соколов

pharmvestnik