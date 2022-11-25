Инвестиции в производство российских фармсубстанций составят 50 млрд рублей

В Минпромторге заявили, что инвестиции в субстанции для лекарств составят 50 млрд руб. Со следующего года их будут производить десять заводов в рамках проекта «Субстанции России».

Инвестиции в производство российских субстанций для лекарств могут составить 50 млрд руб. Об этом на Межрегиональном экономическом промышленно-энергетическом форуме в Волгограде заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, передает ТАСС.

«У нас основной объем поставок из Индии и Китая – это дружественные нам страны. Эти поставки не прекращались. Хотя параллельно мы запускаем проект по импортозамещению субстанций, он называется «Субстанции России». Это порядка 50 млрд инвестиций, начиная со следующего года под десять заводов, которые будут производить субстанции», – отметил он.

Осьмаков уточнил, что производство и разработка вакцин от COVID-19 и гриппа продолжаются все время. Разработчики стремятся создать поливалентную вакцину, чтобы «одним уколом у вас закрывалось и несколько штаммов гриппа, и еще ковид в придачу», добавил зам. министра.

В сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ввоз зарубежных фармсубстанций в Россию увеличился на 14%. По ее словам, российские фармсубстанции составляют около 80% при производстве лекарств.

По данным RNC Pharma, с января по июнь в Россию было ввезено около 10 тыс. тонн фармсубстанций. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года натуральные объемы поставок выросли на 21%. Это лучший результат за последние 12 лет. При этом в рублях было ввезено АФИ на сумму 106,4 млрд руб. (3,7%). Это минимальное значение за последние пять лет.

Артем Косенок

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