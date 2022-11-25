Международная компания ACG выходит на рынок маркировки БАД в России

Компания ACG, поставляющая широкий спектр технологических решений для фармкомпаний более чем в 20 странах мира, объявляет о запуске в России нового направления работы по сопровождению процесса маркировки для производителей БАД. Компания предлагает предприятиям полный пакет услуг сериализации продуктов, агрегации, а также установки системы цифрового управления заводом. Выход на рынок маркировки БАД является логичным продолжением стратегии ACG в России, ведь ранее компания зарекомендовала себя как надежного поставщика решений для маркировки лекарственных средств.

Решение компании ACG о старте работы в сегменте БАД стало ответом на регуляторные изменения в этой сфере. С 1 мая 2021 года до 28 февраля 2023 года в России реализуется эксперимент по добровольной маркировке БАД. Под него попала 21 категория продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАД. В соответствии с инициативой Минпромторга России обязательная цифровая маркировка БАД может начаться 1 апреля 2023 года. Соответственно, к этому времени производители должны будут завершить подготовительные работы и быть готовыми к нововведениям.

В рамках нового направления работы компания ACG предлагает производителям БАД целый спектр решений для отслеживания картонных коробок и бутылок на первичном, вторичном, третичном и четвертичном уровнях упаковки.

«Передовые решения компании поддерживают большинство конфигураций продуктов, подлежащих сериализации. Разнообразие продуктовой линейки может удовлетворить все потребности линейного уровня фармацевтических заводов. Машины ACG и возможности интеграции приложений соответствуют всем требованиям сериализации, компания также предоставляет мощную сервисную поддержку для их внедрения. Надежные решения от ACG помогают реализовать задачи внедрения и совместимости, с которыми специалисты могут столкнуться на любом уровне – от нулевого до пятого в сквозной цепи поставок», – говорится в сообщении компании.

Значительным преимуществом в работе с ACG является опыт компании в сфере реализации проектов сериализации для целого ряда фармацевтических компаний в рамках маркировки лекарственных средств. Этот фактор может быть ключевым в выборе партнера, например для предприятий, работающих как в фармотрасли, так и в сфере производства БАД.

«Наличие одного и того же поставщика для удовлетворения потребностей в маркировке как фармы, так и пищевых добавок, позволит оптимизировать многие процессы. Мы имеем большой опыт, и наши решения и цены конкурентоспособны», – говорится в сообщении компании.

Компания ACG была создана более 60 лет назад и за всю историю реализовала свыше 1000 технологических проектов. Штаб-квартира компании находится в Индии, но обслуживает фармацевтические и нутрицевтические компании в 26 странах мира, включая Германию, Швейцарию, Великобританию, США, Канаду, ОАЭ, Китай и другие. Кроме систем контроля и сериализации, ACG предлагает клиентам услуги проектирования, оборудование для капсулирования и производства таблеток, а также поставку защитных барьеров в виде упаковки из пленки и фольги. Подход компании заключается в тесном сотрудничестве с представителями отрасли, а также в предвосхищении глобальных тенденций и потребительских требований.

gxpnews