В РФ увеличилась доля отечественных заявителей на исследование лекарств

Доля отечественных заявителей на проведение клинических испытаний лекарственных препаратов в России увеличилась, в том числе в рамках программы по импортозамещению, сообщил в пятницу замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.

«Несмотря на то, что ряд компаний сократил подачу заявок на [проведение] международных многоцентровых клинических исследований, общий объем клинических исследований сохраняется на сопоставимом уровне. Увеличилась доля российских заявителей в том числе в рамках процесса импортозамещения, и это не только исследования биоэквивалентности, это серьезные клинические исследования, мультицентровые исследования», — сказал он на Всероссийском конгрессе пациентов (цитата по ТАСС).

При упоминании возможности разрешить применение в России инновационных лекарственных препаратов, которые прошли международные исследования, но не тестировались в РФ, Глаголев сообщил, что для этого должны быть созданы специальные условия и внесены определенные изменения в законодательство.

«Законодательство Евразийского экономического союза предусматривает возможность регистрации препаратов на основании зарубежных исследований при условии их инспектирования. Соответствующая документация на основе проектов Минздрава прорабатывается Евразийским экономическим союзом, если оно будет принято и если Минздраву России, его подведомственным организациям будет дана возможность инспектировать зарубежные клинические площадки, то этот вопрос можно будет рассмотреть», — пояснил замминистра.

При этом Глаголев добавил, что ключевыми моментами в данном вопросе будут готовность за рубежом принимать Россию как инспектора и готовность иностранных компаний регистрировать свои препараты в РФ.

gxpnews