Росздравнадзор объявил предостережение аптекам за превышение цены на «Оземпик»

Росздравнадзор объявил предостережение 26 аптечным организациям в Москве за превышение максимальной цены на препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик». Служба намерена провести мониторинг во всех субъектах страны.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел мониторинг сайта Aptekamos.ru, чтобы выяснить, продавался ли препарат «Оземпик» по завышенной цене. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. В ходе мониторинга выявлено 26 юридических лиц, чьи цены на лекарственный препарат «Оземпик» варьируются от 12 тыс. до 24 тыс. руб.

Территориальным органом принято решение об объявлении предостережения всем юридическим лицам:

20 предостережений по факту завышения цены на лекарственный препарат «Оземпик, раствор для подкожного введения 1 мг/доза»;

22 предостережения по факту завышения цены на «Оземпик, раствор для подкожного введения 0,25 мг/доза».

Предостережения внесены в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ) и направлены юридическим лицам. Росздравнадзор проведет мониторинг во всех регионах страны.

На прошлой неделе РБК сообщил, что препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в два-три раза выше зарегистрированной предельной. Такая информация следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru.

Лекарственное средство включено в Перечень ЖНВЛП на текущий год. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тыс. руб. Максимальная цена препарата в рознице не должна превышать 7,7 тыс. руб. с учетом НДС.

Фото: zinkevych/ru.freepik.com

Артем Косенок

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