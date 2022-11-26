Гендиректора агентства сурматеринства «СБ-Консалтинг» осудили за мошенничество

О решении суда Vademecum сообщила управляющий партнер Onegin Group Ольга Зиновьева.

По ее словам, согласно заключенному договору, помимо основной суммы оплате подлежала также компенсация кесарева сечения суррогатной матери. Мотаев знал, что у сурматери отсутствуют показания для проведения операции. Кроме того, он воспользовался тем, что потенциальные родители не владеют русским языком, и умышленно, как доказало следствие, выполнил недостоверный перевод медицинских документов суррогатной матери. В документации, предоставленной потенциальным родителям, Мотаев указал «поперечное» положение плода в матке, хотя в оригинальных документах было указано «продольное положение плода» (является нормой).

После рождения ребенка Вячеслав Мотаев потребовал от гражданина Германии перечислить дополнительные 4,5 тысячи евро за выполнение кесарева сечения суррогатной матери, которое в действительности не выполнялось, а на просьбу родителей предоставить документы, подтверждающие проведение операции, ответил отказом, сославшись на невозможность получения таких документов из-за «непреодолимого уровня бюрократии в России».

Уголовное дело в отношении Мотаева было возбуждено в январе 2021 года. С весны 2022 года он находится в розыске. Суд начнет исчисление срока отбывания наказания со дня фактического задержания предпринимателя, уточнила Ольга Зиновьева.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СБ-консалтинг» зарегистрировано в 2013 году в Калининграде. Единственный владелец компании – Вячеслав Мотаев. Информация о выручке юрлица за 2021 год отсутствует, убыток составил 1,74 млн рублей.

Фото: babymagazinclub.com

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