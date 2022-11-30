Поставки иностранных готовых препаратов в упаковках сократились в октябре на 20%

RNC Pharma сообщила, что поставки иностранных готовых препаратов в упаковках сократились в октябре на 20%. Суммарный объем поставок с начала года составил 673,8 млрд руб.

Суммарный объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам периода с января по октябрь 2022 года составил 673,8 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года была зафиксирована на уровне 9%, если проводить расчеты в российской валюте. Поставки препаратов in bulk за тот же период исчислялись суммой 151,3 млрд руб. Здесь динамика заметно выше, отгрузки за год выросли на 17,7%, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Натуральные объемы поставок по данным товарным группам синхронно уходят в «минус». Поставки готовых лекарственных препаратов составили 1,36 млрд упак., это на 8,6% меньше, чем в январе—октябре 2021 года. Поставки нерасфасованных препаратов достигли 1,29 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), это на 30% меньше, чем годом ранее.

По итогам октября 2022 года динамика поставок готовых препаратов находилась в пределах средних показателей за первые десять месяцев текущего года. Относительно октября 2021 года рублевый объем поставок вырос на 8%. Всего было отгружено препаратов на 67,6 млрд руб. Ввоз нерасфасованных препаратов демонстрировал обратную тенденцию, здесь прирост зафиксирован на уровне -17%, до этого на протяжении последних двух месяцев динамика находилась в зоне положительных значений.

Натуральные показатели в октябре 2022 года тоже характеризовались разнонаправленными приростами для этих товарных групп, но были прямо противоположны денежным. Так, ввоз готовых препаратов относительно октября 2021 года сократился на 20% в упаковках, а поставки in bulk за год прибавили 57% в МЕД.

В группе готовых лекарственных препаратов ощущался процесс чистки продуктовых портфелей. Общий ассортимент торговых марок, поставляемых в Россию в январе—октябре 2022 года, за год уменьшился на 39 наименований (до 2126 позиций). Хотя на этом процессе объективно сказывался и процесс локализации, отмечают аналитики. При этом общее количество поставщиков даже выросло на две компании, в текущем году отгрузки фиксировались со стороны 288 корпораций.

Абсолютными лидерами с точки зрения рублевой динамики поставок в анализируемом периоде уже традиционно выступают поставщики препаратов для лечения орфанных заболеваний, в частности, отгрузки американской «Уай-Мэбс Терапьютикс» за год выросли почти в 36 раз. Речь идет о поставках одного продукта, препарата Danyelza для лечения нейробластомы. Хотя в числе лидеров были и примеры препаратов для лечения менее серьезных заболеваний, в частности поставки датской «Алк-Абелло» выросли за год в 1,7 раза, компания отгружает три наименования аллергенов для проведения АСИТ, максимальную динамику продемонстрировал препарат «Рагвизакс».

Общее количество торговых марок нерасфасованных препаратов в январе—октябре 2022 года составляло 206 наименований (на 24 позиции меньше, чем годом ранее), спектр поставщиков при этом почти не изменился, отгрузки вели 63 компании (годом ранее 64). Максимальные темпы роста отгрузок показала «Штада» (в 5 раз), ввозились два наименования, но основной вклад в динамику обеспечил препарат для лечения эссенциальной гипертонии «Эдарби». Еще один выдающийся результат показал «Гедеон Рихтер» (рост в 2,3 раза). Портфель поставляемых препаратов тут заметно шире, речь шла о восьми торговых наименованиях. Максимальный вклад в динамику обеспечил также препарат для лечения гипертонической болезни — «Экватор».

Фото: topntp26/ru.freepik.com

Артем Косенок

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