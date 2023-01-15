«Эвалар» не согласилась с решением ФАС по поводу нарушения закона о рекламе

ФАС признала рекламный ролик лекарственного препарата «Гинкоум» ЗАО «Эвалар» нарушающим закон о рекламе. Служба выдала производителю предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе и наложила штраф. Компания не согласна с этим и планирует его обжаловать.

Рекламный ролик лекарственного препарата «Гинкоум» ЗАО «Эвалар» нарушает закон о рекламе, сделала заключение ФАС, о чем проинформировала на своем сайте. В рекламном сообщении производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови, что законодательством не допускается. Фармацевтическая компания с решением комиссии не согласна и будет его обжаловать.

Поводом для разбирательства стала жалоба, которая поступила в ФАС России на рекламу лекарственного препарата «Гинкоум», распространяемую в эфире телеканалов «Россия 1» и «НТВ». Комиссия признала ее ненадлежащей. В соответствии с законом, реклама лекарств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Антимонопольная служба выдала «Эвалар» как рекламодателю предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе и оштрафовала компанию на 300 тыс. руб.

«В настоящее время ЗАО «Эвалар» является крупнейшим рекламодателем в категории «фарма» и последовательно наращивает свое присутствие в медиа как добросовестный отечественный производитель и активный участник программы замещения импортной продукции, — рассказала «ФВ» директор по коммуникациям Екатерина Беляева. — С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа».

В 2019 году ФАС уже привлекала «Эвалар» к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же лекарства.

Ранее компании удавалось добиться отмены штрафа, назначенного ФАС за нарушение закона о рекламе.

Екатерина Погонцева

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