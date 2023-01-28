Из госреестра отозвали 38 регудостоверений

Согласно данным Минздрава, 25 января принято решение об отмене регистрации 38 лекарственных препаратов. Среди них «Климара» компании Bayer в форме терапевтической трансдермальной системы (пластырь). В госреестре осталось только два препарата в трансдерамальной форме (гель).

Это «Дивигель» компании Orion Pharma и «Эстрожель» от Besins Healthcare. В последнее время в телеграмм-каналах по поиску лекарств из разных регионов покупатели часто спрашивают про наличие «Дивигеля». На сайтах крупных интернет-аптек трудно найти и «Дивигель», и «Эстрожель».

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, трансдермальные системы имеют более благоприятный профиль безопасности в отличии от перроральных форм. Эти препараты есть в наличии в аптеках.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Ропивакаин» (ропивакаин), раствор для инъекций, 2 мг/мл, 5 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл, РУ – ЛП-004182 от 15.03.2017 г. «Себидин» (хлоргексидин+аскорбиновая кислота), таблетки для рассасывания, 5 мг+50 мг, РУ – П N011931/01 от 25.06.2010 г. «Тазоцин» (пиперациллин+тазобактам), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 2 г+0,25 г, 4 г+0,5 г, РУ – П N009976 от 25.05.2009 г. «Фенистил Пенцивир» (пенцикловир), крем для наружного применения, крем для наружного применения [с тонирующим эффектом], 1%, РУ -ЛС-0011926 от 19.08.2011 г. «Флектор Рапид» (диклофенак), раствор для внутримышечного и подкожного введения, 25 мг/мл, 50 мг/мл, 75 мг/мл, РУ – ЛС-006418 от 21.08.2020 г. «Флектор» (диклофенак), пластырь, 1%, РУ – ЛП-004517 от 31.10.2017 г. «Флугарда» (флударабин), лиофилизат для приготовления раствора, 50 мг, РУ – ЛСР-002967/10 от 08.04.2010 г. «Цефалексин» (цефалексин), гранулы для приготовления суспензии, 250 мг/5 мл, РУ – П N011645/02 от 02.09.2011 «Цифлоксинал» (цифлоксинал), таблетки, 250 мг, РУ – П N014615/01 от 11.12.2008 г. «Эмтрицитабин» (эмтрицитабин), капсулы, 200 мг, РУ – ЛП-002506 от 17.06.2014 г. «Эремфат» (римфампицин), таблетки, 150 мг, 600 мг, РУ – П N015082/01 от 14.05.2009 г.

«Эремфат» (римфампицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 600 мг, РУ – П N009790 от 29.12.2011 г.

Елена Калиновская

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