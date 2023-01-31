Минздрав предложил снять ограничения по обновлению реестра спиртосодержащих медизделий

Минздрав предложил снять ограничения по обновлению перечня не подлежащих регулированию спиртосодержащих медизделий. Сейчас изменения в реестр вносятся на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год.

Министерство здравоохранения намерено снять ограничения по обновлению реестра не подлежащих регулированию спиртосодержащих медицинских изделий. Ведомство разместило соответствующий документ на портале проектов правовых нормативных актов. Сейчас изменения в перечень вносятся на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год. Минздрав предлагает снять эти временные ограничения.

Такие правила принимались без учета практики ускоренной регистрации медизделий, поэтому определилась необходимость их актуализации согласно новым экономическим вызовам, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проект предусматривает исключение нормы о необходимости указания в перечне сведений о производителях медизделий, так как эта информация содержится ‎в регистрационных удостоверениях. В случае, если сведения о производителе изменятся, то перечень не придется из-за этого чаще актуализировать. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 июня 2023 года.

На прошлой неделе правительство расширило перечень не подлежащих госрегулированию спиртосодержащих медизделий. Были добавлены более 20 новых позиций, всего их теперь насчитывается 156. В частности, включены наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 и стоматологические расходные материалы. Для части медицинских изделий обновили реквизиты регудостоверений.

Изначально перечень спиртосодержащих медизделий был утвержден распоряжением правительства в сентябре 2020 года и содержал 41 позицию, писал «ФВ».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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