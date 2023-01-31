Ушел из жизни глава Минздрава Татарстана Марат Садыков

«Марат Наилевич совершенствовал качество и доступность медицинской помощи. В республике успешно реализовывались национальные проекты, удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить демографические показатели. На время его работы выдались тяжелые годы борьбы с новой коронавирусной инфекцией. При нем успешно выполнялись программы по привлечению кадров в отрасль, улучшалась медицинская помощь на селе – открывались ФАПы и врачебные амбулатории», – отметили в региональном Минздраве.

Там также добавили, что в период руководства Садыкова внедрены «различные информационные системы, позволяющие значительно сократить время приема пациентов, оптимизировать работу врачей, сделать медицинскую помощь доступнее даже в отдаленных районах Татарстана». Также по инициативе Садыкова в Татарстане появились центры детской онкологии, экстренной медицинской помощи, а также реабилитационный центр на базе Казанской ГКБ №7.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске (Республика Татарстан). В 1993 году с отличием окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», после чего поступил в клиническую ординатуру Казанской государственной медицинской академии на кафедру поликлинической педиатрии, где остался работать в качестве ассистента. В 1996 году Садыков стал заместителем главврача консультативно-диагностического центра ГБ №18 в Казани, в 1999 году защитил кандидатскую по организации здравоохранения.

В 2000 году Марат Садыков занял пост главврача Казанского онкологического диспансера, в 2008 году перешел на должность руководителя одного из крупнейших лечебных учреждений Татарстана – ГКБ №7 в Казани. С 2009 по 2018 год Садыков был депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, членом Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике и Комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения. В феврале 2018 года Марат Садыков стал министром здравоохранения Республики Татарстан. На этом посту он сменил Аделя Вафина, который возглавлял региональный Минздрав с 2013 года.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким и коллегам Марата Наилевича.