Госдума вернется к идее об ограничении аптечных сетей

Весной этого года Госдума снова вернется к обсуждению идеи об ограничении размеров аптечных сетей. Речь идет о необходимости ограничения размера маркетинговых бонусов и долей аптечных сетей.

Госдума снова вернется к обсуждению идеи об ограничении доли аптечных сетей на рынке. Ранее от соответствующего законопроекта отказались, рассчитывая на благоразумие фарморганизаций. Однако в последнее время ситуация не улучшилась. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров на конференции «PROекции будущего», которая 9 февраля проходит в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Есть ряд задокументированных фактов, когда аптечные сети навязывали свои условия фармпроизводителям, отметил Петров. По его словам, в апреле в Госдуме пройдет «круглый стол» с участием фармпроизводителей, правоохранительных органов, на котором будут обсуждать необходимость ограничения размера маркетинговых бонусов и долей аптечных сетей. По итогам этой дискуссии, возможно, к законопроекту 2020 года вернутся.

Тогда законопроект внесли депутаты фракции «Единой России» Сергей Неверов, Андрей Исаев, Елена Панина, Александр Петров и сенатор Галина Карелова. Это было сделано «для комплексного и стабильного обеспечения» граждан лекарственными препаратами, а также для предупреждения монополизации розничного рынка, говорилось в пояснительной записке. Сети с долей рынка оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами выше 20% планировали ограничить в расширении площадей. Долю предлагали рассчитывать для сетей в границах городов федерального значения, в границах муниципальных районов и городских округов. Также авторы законопроекта предлагали установить максимальный размер дохода от маркетинговых контрактов в 5%.

Фото: Екатерина Погонцева