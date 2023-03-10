Столичная «Гормедтехника» выиграла подряды на сервис медоборудования на 19 млрд рублей

Конкурсы на сервис, ремонт и закупку запчастей были объявлены в феврале 2023 года. В перечень аппаратов для технического обслуживания включены 80 тысяч медизделий, в том числе компьютерные томографы, УЗИ, рентгеновское и лабораторное оборудование, медицинская мебель и роботы Versius, Soloassist II и Da Vinci. Период контрактов распространялся почти на два года и рассчитан с 1 апреля 2023-го по 31 декабря 2024 года.

Предыдущие конкурсы на сервис столичной медтехники также выигрывала «Гормедтехника». Так, в 2018 году учреждение заключило контракт с подведомственными ДЗМ клиниками на обслуживание медтехники в 2018-2019 годах на общую сумму 9 млрд рублей. В мае 2020 года «Гормедтехника» стала победителем аукционов на общую сумму 16,58 млрд рублей на сервис оборудования в медучреждениях ДЗМ с 2020-го по 2022 год. Снижение цены контракта в ходе аукционов составило 0,5–1%.

Условия этих тендеров пыталось обжаловать ФБУ «Ростест-Москва». В компании посчитали необоснованным укрупнение закупок, которое привело к объединению сервиса разных типов техники, а также заявили о непрозрачном формировании запасных частей, не соответствующим правилам описания закупок, формированию начальной максимальной цены контракта и установлению дополнительных условий, препятствующих конкуренции. Однако жалоба была отозвана до рассмотрения, а спустя полгода ФБУ стало подрядчиком тендера «Гормедтехники» на сервис и ремонт медицинской техники на столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова на общую сумму 211 млн рублей.

В 2022 году «Гормедтехника» заключила контракты на субподряды, а также закупку запасных частей при техобслуживании и ремонте медоборудования на 4,638 млрд рублей.