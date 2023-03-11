Россельхознадзор отрицает заявления ветпроизводителей о нехватке времени для инспекций

Россельхознадзор сообщил, что у иностранных производителей ветеринарных препаратов было более шести лет, чтобы пройти инспекцию на соответствие требованиям надлежащей производственной практики. Ранее в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей заявили, что производители не отказываются от проверок, но времени для завершения всех инспекций им недостаточно.

Зарубежные производители ветеринарных препаратов имели достаточно времени, чтобы пройти инспекцию на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP). У них было более шести лет для этого, заявили в пресс-службе Россельхознадзора, передает агентство «Прайм».

«Проведение инспектирований иностранных производителей российским инспекторатом осуществляется с января 2017 года. У производителей в запасе было более шести лет, чтобы подготовиться и успешно пройти инспекцию», – отметили в надзорном органе.

Как пояснили в Россельхознадзоре, изменения в законодательство приняты еще в июле 2021 года, но после этого число заявлений на инспектирование не увеличилось.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health. С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики, не сможет поставляться в Россию.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) заявили, что производители не отказываются от проверок. Однако времени для завершения необходимого числа инспекций им на сегодня недостаточно.

В свою очередь, в Россельхознадзоре утверждают, что организовать визит комиссии инспекторов иностранные производители не могут, а от дистанционного проведения инспекции отказываются и просят перенести сроки инспектирования, хотя до этого настаивали на применении дистанционного формата инспектирования.

Также в надзорном органе отметили, что в ассоциации «всего четыре компании с основным капиталом и производственными площадками, расположенными в недружественных по отношению к РФ странах». Поэтому отсутствие локализации производств в России говорит о том, что поставки ветеринарных препаратов эти компании могут в любой момент прекратить в одностороннем порядке.

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Артем Косенок

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