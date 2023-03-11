Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников краснодарской аптечной сети

Саркису Петросяну и его сообщникам инкриминируется создание или участие в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также незаконный оборот сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

Верховный суд РФ в ближайшее время определит территориальную подсудность уголовного дела, фигурантами которого являются 15 человек. В основном это сотрудницы аптек, подконтрольных Петросяну.

По данным следствия, Саркис Петросян не позднее декабря 2019 года организовал в Краснодаре преступное сообщество для сбыта сильнодействующих веществ. Криминальная схема действовала до февраля 2021 года.

С 2017 по 2018 год Саркис Петросян, будучи владельцем состоящей из 17 точек сети «Рождественские аптеки», неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Проверки выявили не только факты безрецептурной продажи препарата Лирика, но и в целом отсутствие записей в журнале учета рецептурных препаратов.

Осенью 2018 года в Краснодаре суд приостановил работу «Рождественских аптек» и отозвал лицензию на осуществление фармацевтической деятельности у ее владельца. Саркис Петросян тогда утверждал, что прекратил работу аптек самостоятельно еще до решения суда.

По данным участников рынка, на месте помещений «Рождественских аптек» после ликвидации появились аптеки, которые продолжили работать, но без названия.

Источник: Коммерсантъ

Фото: abon-news.ru

vademec