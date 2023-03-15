Gilead выиграла суд против использовавших ее программы борьбы с ВИЧ мошенников

Американский суд присудил Gilead Sciences компенсацию за урон от мошенничества, из-за которого компания потеряла миллионы долларов. Злоумышленники использовали программы Gilead, направленные на борьбу с ВИЧ, перепродавая бесплатные препараты.

Gilead Sciences добилась компенсации от компаний, использовавших ее программы по борьбе с ВИЧ в мошеннических схемах. Об этом пишет издание FiercePharma.

В ноябре 2020 года Gilead подала в суд на более чем 50 аптек, поставщиков и клиник во Флориде. Компания утверждала, что они злоупотребляли программой Gilead по предоставлению бесплатных лекарственных средств для профилактики ВИЧ и использовали ее для обогащения.