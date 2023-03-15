ЕС заключит с Pfizer новый контракт на поставку вакцин от COVID-19

Евросоюз согласовывает с американской компанией Pfizer условия нового контракта на поставку вакцин от COVID-19 до 2026 года. Как сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных о ходе переговоров лиц, стороны договорились о цене в $19 за ампулу.
В январе этого года стало известно, что Брюссель ведет переговоры c Pfizer и BioNTech о возможном сокращении поставки вакцин от коронавируса, чтобы избежать их переизбытка. ЕС намеревался добиться сокращения поставки почти в два раза и был согласен приобрести вакцины по более высокой цене, чем прописано в контракте.
Соглашение предусматривает отсрочку поставок до истощения уже имеющихся запасов и сокращение объемов закупок на 40% в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Стороны договорились о цене в $19 за ампулу.
Против такой сделки выступили Болгария, Венгрия, Литва и Польша. «По нашему мнению, подобные предложения не являются окончательным и справедливым решением проблемы избытка вакцин от COVID-19 и не соответствуют потребностям систем здравоохранения, граждан и финансовым интересам стран-членов», – говорится в их заявлении. Четверка предлагает ЕС выкупать вакцины у тех государств, которые в них не нуждаются. Недовольство соглашением высказала также Австрия.
Во вторник на брифинге министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что Польша уже год ведет переговоры с Европейской комиссией и американской компанией Pfizer об изменении условий контрактов на поставки вакцины от COVID-19 из-за ее избытка.
Как указал министр, Польша была первой страной, которая заявила, что «контракты должны быть изменены, что условия, на которых они были заключены, неэластичны». «Мы с этим не согласны, и Польша уже год ведет переговоры и непосредственно с Pfizer, и с Еврокомиссией об изменении условий контрактов», – сказал Недзельский.