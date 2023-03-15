70% фармацевтов считают, что рекламу лекарств надо запретить

Поправки к закону «О рекламе», ограничивающие рекламу безрецептурных препаратов, не нравятся фармацевтам. Но если эксперты фармрынка считают, что рекламу надо оставить, то фармацевты уверены, что любую рекламу лекарств надо запретить.

Проект «О внесении изменений в ст. 24 ФЗ „О рекламе”» вводит, в частности, новое положение, согласно которому реклама безрецептурных лекарств допускается только на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

В конце февраля GxP News писал о том, что Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения направил обращение в Государственную думу РФ с просьбой отклонить этот законопроект.

Авторы письма, в частности, указывают на то, что принятие изменений приведет к серьезным последствиям: от ограничения возможностей самолечения и снижения доступности безрецептурных препаратов до повышения нагрузки на медицинские учреждения. Кроме того, указывают авторы письма, принятие поправок приведет к снижению налоговых отчислений как от реализации безрецептурных препаратов из-за значительного падения их продаж.

Однако фармацевты считают, что рекламу безрецептурных препаратов не просто надо убрать с телевидения и радио, но вообще запретить, показывают данные опроса, проведенного в сообществе «Фарма РФ».

Полный запрет рекламы лекарственных препаратов считают необходимым 35,9% участников опроса. Еще 22,9% полностью разделяют новый законопроект, считая, что реклама безрецептурных препаратов может быть только в специализированных СМИ. Еще 11,4% соглашаются с законопроектом об ограничении рекламы, но с оговорками. И только 18,3% считают ограничение рекламы вредным.

Основные аргументы сторонников запрета или сокращения рекламы безрецептурных лекарств – опасение, что реклама лекарственных средств может создать ложное впечатление об их безопасности и привести к росту самолечения среди населения (так считают 55,2% респондентов, выступающих за ограничения). Чуть меньше – 49,2% – настаивают на том, что назначать лечение и подбирать необходимые препараты должен только специалист, а реклама препаратов этот процесс нарушает. Почти столько же респондентов – 48% – полагают, что реклама приводит к перекосу внимания в пользу «раскрученных» брендов, при этом эффективные, но не рекламируемые препараты игнорируют и врачи, и пациенты. 40,5% считают, что затраты на рекламу в конечном счете ведут к удорожанию лекарственных средств для населения.

Аргументация сторонников рекламы безрецептурных препаратов такова: 17,6% респондентов считают, что существующих ограничений вполне достаточно, 16,5% полагают, что дальнейшие ограничения приведут к снижению медицинской грамотности населения и противоречат опыту развитых стран, а 15,8% не видят в ответственном самолечении ничего плохого.

Методология: опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 8 по 28 февраля 2023 года. Участие в опросе приняли 437 фармацевтов.

gxpnews