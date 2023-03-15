Томск заключил соглашение о сотрудничестве с фондом «Круг добра»

Фонд «Круг добра» выделил в 2023 году детям Томской области с тяжелыми, редкими и хроническими заболеваниями на лекарства 356 млн рублей, что на 78% больше, чем в прошлом году. Руководитель фонда Александр Ткаченко и губернатор Владимир Мазур договорились также об ускорении рассмотрения заявок, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

«Фонд „Круг добра” помог в приобретении лекарств для наших детей более чем на 200 млн рублей в прошлом году. А на этот год фонд одобрил заявки Томской области на 356 млн! Сегодняшнее соглашение позволит нам сократить время на рассмотрение заявок и быстрее оказывать помощь ребятишкам, ведь наша задача – выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и оперативно, эффективно лечить их», – сообщает Мазур.

Ткаченко и Мазур подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит ускорить процесс рассмотрения заявок и обеспечить эффективными лекарствами тех, кто достиг 18 лет. Подопечными фонда из Томской области стали 43 ребенка. «Мы знаем своих подопечных поименно и уверены, что лекарства будут поступать им вовремя», – приводятся слова Ткаченко.

gxpnews