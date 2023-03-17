«ОнкоТаргет» за два года работы зарегистрировал 22 лекарственных препарата

Резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”» компания «ОнкоТаргет» отчиталась о результатах деятельности за двухлетний период. С 2020 года компания зарегистрировала 22 лекарственных препарата (ЛП) более 40 различных форм выпуска, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Среди прошедших регистрацию ЛП два оригинальных, остальные – дженерики. Кроме того, компания участвует в производстве лекарственных средств, выпуск которых на территории РФ еще не налажен.

Производственные мощности завода «ОнкоТаргет» – более 100 млн единиц твердых форм в год, а также до 6 млн единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год. В 2020-2022 годы компания инвестировала в развитие производства более 1,4 млрд рублей и произвела продукцию более чем на 1,2 млрд рублей.

«ОнкоТаргет» специализируется на препаратах, применяемых в таргетной и иммуноонкологической терапии («Фулвестрант», «Дазатиниб», «Сорафениб», «Сунитиниб» и другие). Также выпускает ЛП для терапии ВИЧ-инфекции, лечения кардиологических заболеваний и других. В 2022 году компания запустила в промышленное производство препарат, который снижает смертность от злокачественной гипертермии на 75%, – «Дантролен».

gxpnews