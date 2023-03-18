Servier заключила соглашение с QIAGEN о разработке сопутствующего диагностического теста mIDH1 для онкогематологического портфеля

Servier объявила о заключении стратегического партнерства с компанией QIAGEN, мировым лидером в разработке решений Sample to Insight, позволяющих получать ценные молекулярные данные из биологических образцов. QIAGEN разработает и валидирует тест для диагностики in vitro на основе метода ПЦР в реальном времени. Его можно будет использовать для обнаружения мутаций гена IDH1 в цельной крови и аспирате костного мозга при ОМЛ.

Тест, разрабатываемый совместно компаниями QIAGEN и Servier, основан на методе ПЦР и предназначен для быстрой идентификации пациентов с ОМЛ с мутацией в гене IDH1. Это партнерство вдохновлено данными клинического исследования третьей фазы AGILE, которое показало, что ивосидениб в комбинации с азацитидином в качестве терапии первой линии у пациентов с ОМЛ с мутацией в гене IDH1 и которым не показана интенсивная химиотерапия, позволяет получить лучшие результаты по сравнению с монотерапией азацитидином.

«Мы надеемся, что результаты нашей совместной работы позволят расширить доступ к лечению как можно большему количеству пациентов по всему миру», – сообщил Брайан Локхарт, руководитель международного направления сопутствующей диагностики компании Servier.

«Для нас это сотрудничество также позволит укрепить свои позиции в качестве инноватора в разработке средств сопутствующей диагностики, направленных на обнаружение постоянно растущего числа биомаркеров в онкогематологии», – добавил Джонатан Арнольд, вице-президент и руководитель департамента партнерских программ в сфере прецизионной диагностики компании QIAGEN.

Диагностика будет выполняться на аппарате Rotor-Gene Q MDx компании QIAGEN, который широко используется в лабораториях по всему миру. Опытные группы специалистов по регистрации компании QIAGEN будут работать над клинической валидацией сопутствующего диагностического теста и его одобрением в США, Европейском союзе и Японии.

Фабьен Шмидлин, руководитель международного направления трансляционной медицины компании Servier: «Раннее выявление мутаций в гене IDH1 приобретает все большее значение для таргетной терапии и может сыграть решающую роль в лечении острого миелоидного лейкоза. Наше партнерство с компанией QIAGEN поможет повысить эффективность лечения пациентов с ОМЛ и мутацией IDH1 – как в условиях рецидива/резистентности или впервые выявленного заболевания при невозможности интенсивной химиотерапии, так и в исследовательских целях у пациентов с ОМЛ при проведении терапии первой линии».

Ранее Servier и Институт Густава Русси подписали соглашение о сотрудничестве в сфере онкологии и иммуноонкологии.

gxpnews