Минздрав одобрил новое моноклональное антитело для лечения системной красной волчанки

Минздрав одобрил препарат «Сафнело» (МНН анифролумаб) от компании AstraZeneca. Лекарство применяется для терапии системной красной волчанки. Препарат также был одобрен FDA в 2021 году.

Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Сафнело», применяющийся для лечения средней и тяжелой форм системной красной волчанки (СКВ). Препарат используется в сочетании со стандартной терапией. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 150 мг/мл. Во флаконе содержится 2 мл.

FDA зарегистрировало препарат в августе 2021 года. Лекарство оказалось единственным средством, одобренным для борьбы с СКВ за последние 10 лет.

Системная красная волчанка – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система становится гиперактивной и воспринимает собственные ткани организма как чужеродные, атакуя их. Это может вызывать воспаление и поражение практически любых органов: кожи, суставов, почек, мозга и др.

«Сафнело» — это селективный иммунодепрессант, который содержит действующее вещество анифролумаб. При СКВ отмечается высокое содержание интерферонов типа I. Анифролумаб — это моноклональное антитело, которое связывается с определенной мишенью, на которую воздействуют эти белки (интерфероны типа I), и снижает их активность, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС.

Препарат противопоказан пациентам до 18 лет. Неизвестно влияние препарата на беременных и кормящих матерей.

Среди побочных действий указаны серьезные аллергические реакции (анафилактический шок), диарея, сыпь и др. Также во время лечения может повыситься риск возникновения различных инфекций. Вакцинация некоторыми препаратами противопоказана при лечении анифролумабом.

Препарат вводится специалистом в медицинском учреждении посредством инфузии. Рекомендуется применение «Сафнело» один раз в месяц. Хранится препарат в холодильнике.

В реестре клинических исследований зарегистрировано пять испытаний анифролумаба, три из которых уже завершены. Все они связаны с лечением системной красной волчанки.

В терапии СКВ чаще всего используют глюкокортикостероиды, НПВС, противомалярийные препараты и цитостатики. Также для лечения волчанки успешно применяют иммунодепрессант белимумаб («Бенлиста») от компании GSK.

Вероника Догузова

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