Путина попросили выделить еще денег на лекобеспечение пациентов с ССЗ

На обеспечение лекарствами нельготных категорий россиян, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, могут выделить дополнительно более 10 млрд руб. Это удвоит ту сумму, что сейчас выделяется из бюджета на программу.

На обеспечение лекарствами нельготных категорий россиян, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, могут выделить дополнительно более 10 млрд руб. Это удвоит ту сумму, что сейчас выделяется из бюджета на программу.

По словам Васильева, в рамках льготного лекарственного обеспечения препараты уже получают нуждающиеся. Он попросил увеличить финансирование, выделив дополнительно более 10,15 млрд руб.

«Это, по подсчетам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тыс. смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса», – подчеркнул Васильев.

Программа амбулаторного обеспечения лекарствами нельготных категорий граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые события, реализуется с 2020 года. Ежегодно регионам из федерального бюджета выделяется в виде субсидий на эти цели 10,15 млрд руб. Пациенты обеспечиваются лекарствами в течение двух лет с даты постановки диагноза или выполнения хирургического вмешательства.

В сердечно-сосудистую программу входит 23 МНН лекарств. В 2023 году в нее добавили еще восемь МНН: ацетазоламид, валсартан+сакубитрил, ивабрадин, дапаглифлозин, дигоксин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik