Roche объявила о сотрудничестве с Eli Lilly в сфере ранней диагностики болезни Альцгеймера

Компании будут сотрудничать в разработке панели Elecsys Amyloid Plasma Panel компании Roche Diagnostics и начинают двухлетние клинические испытания в ближайшее время. Roche намерена набрать сотни добровольцев с ранними признаками деменции в течение следующих 18-24 месяцев, данные КИ будут готовы для подачи в FDA в 2025 году.

Усилия Roche по разработке своего самого передового лекарства от болезни Альцгеймера в прошлом году потерпели неудачу, но работа над наборами для тестирования и исследования лекарств продолжились.

Тест компании Roche, известный как Elecsys Amyloid Plasma Panel, предназначен для выявления пациентов, которым необходимо пройти более дорогие подтверждающие тесты, такие как ПЭТ-сканирование или анализ спинномозговой жидкости. Eli Lilly уже разработала анализ крови, нацеленный на P-tau217, еще один белок, который является индикатором болезни Альцгеймера, и работает с Quanterix Corp.

«Мы признаем, что у одной организации нет лучших шансов решить эту проблему самостоятельно, поэтому мы стали партнерами Lilly», – сказал Брюс Джордан, руководитель отдела персонализированных медицинских решений в Roche Diagnostics.

Анализ крови обнаруживает следы токсического белка бета-амилоида, который накапливается в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера. Было показано, что препарат Leqembi от Roche удаляет амилоид из мозга, и препарат-кандидат Lilly также основан на этом принципе.

В начале этого года Eli Lilly сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило ускоренное одобрение ее экспериментального препарата от болезни Альцгеймера, поскольку компания не представила достаточно данных об испытаниях пациентов, которые лечились не менее года.

gxpnews