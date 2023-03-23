Арестован владелец «Ханты-Мансийской аптеки»

Малика Гайсина поместили под домашний арест на срок до 13 мая включительно. Дело в отношении бизнесмена возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы. Как пишет «Деловой квартал», речь идет о срыве гособоронзаказа.

Гайсин – известный на Урале бизнесмен. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался в Госдуму. В 2000-е покинул политику и стал непубличным человеком. В 2017 году воспользовался правом на забвение и удалил часть информации о себе из поисковых сервисов.

Гайсин владеет и руководит несколькими предприятиями на Урале. Он возглавляет завод «Исеть», выпускающий электрические соединители, а также руководит производителем дженериков и БАДов «Уралбиофарм» с выручкой за 2021 год в размере 917,2 млн рублей. По данным на 2017 год, он также являлся владельцем предприятия. Кроме того, Гайсин возглавляет Омутнинскую научную опытно-промышленную базу в Кировской области.

В 2017 году структура «Уралтрейдконсалтинг», которую СМИ связывают с Гайсиным, приобрела у правительства Югры 100% акций «Ханты-Мансийской аптеки» за 277,2 млн рублей. На тот момент сеть включала более 70 аптек.

Сейчас акционерное общество преобразовано в ООО, Гайсин – единственный владелец юрлиц, управляющих сетью. По итогам первого полугодия 2022 года «Ханты-Мансийская аптека» заняла 89-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» с выручкой в размере 741 млн рублей. Сеть включала на конец полугодия 70 аптек.