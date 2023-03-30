Евгению Брюну вновь продлили домашний арест

Зимой 2020 года депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился в ФАС с требованием провести контрольные мероприятия по поводу связи на тот момент действующего внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева с поставщиком реагентов – компанией «Медиатрейд». Проверки проходили на фоне ажиотажного спроса на тестирование – в конце 2019 года Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей, по которому для получения водительского удостоверения нужно было в обязательном порядке сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Однако из-за высоких затрат вступление правил в силу отменили.

Результаты проверок показали, что компанией «Медиатрейд» до сентября 2016 года владел Владимир Якушев, причем дистрибьютор неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче.

В августе 2022 года Комиссия ФАС России признала компанию «Медиатрейд» и еще 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей при поставке медоборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков.

Всего сторона обвинения отследила более 60 закупок (стоимость одного аппарата составила 6–8 млн рублей), ущерб бюджету от действий фигурантов оценили в более 400 млн рублей. Среди поставщиков были ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост». Материалы дела передали в правоохранительные органы.

Евгений Брюн и Владимир Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Вечером того же дня в Минздраве сообщили, что Брюн освобожден от обязанностей главного внештатного психиатра-нарколога в связи с ликвидацией самой должности.

Фигурантам вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Владимир Якушев 20 августа признал вину и был отправлен под домашний арест. С того времени оба фигуранта находятся под данной мерой пресечения (ее неоднократно продлевали). В начале 2023 года адвокаты Евгения Брюна просили освободить обвиняемого от домашнего ареста по состоянию здоровья – в 2019 году Брюн перенес несколько операций по шунтированию сосудов. Сторона защиты предложила сменить эту меру на запрет определенных действий. Защитники Владимира Якушева ходатайствовали об аналогичной мере пресечения для своего клиента, потому что Якушеву нужно ухаживать за проживающей отдельно от него матерью и работать. Однако Мосгорсуд счел доводы адвокатов недостаточными и отказался отменить решение Тверского районного суда Москвы.

В январе 2023 года в деле появился третий фигурант – директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров. Тверской районный суд Москвы 13 января отправил Копорова под стражу. Защита просила отправить его под домашний арест или назначить подписку о невыезде, но суд ходатайство не удовлетворил. Копорова, как и остальных фигурантов, подозревают в крупном мошенничестве.