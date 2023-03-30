В Дальневосточном университете запустили производство БАД из наземных и морских растений

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ, Владивосток) запустили производство БАД для детоксикации и восполнения дефицита селена и витаминов на основе местного сырья – наземных и морских растений. Проект в первую очередь направлен на обучение студентов – благодаря новому производству они смогут участвовать в создании фармацевтического продукта на всех стадиях: от развития научной идеи до создания продукта, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Новое предприятие – это опытно-технологический участок Института наук о жизни биомедицины ДВФУ. <…> Участок рассчитан на выпуск 100 единиц продукции в неделю, а биологически активные добавки могут выпускаться в форме капсул, порошков или сиропов», – говорится в сообщении. Также уточняется, что экспериментальные партии первых препаратов уже заинтересовали российскую компанию по производству биокомплексов.

Например, ученые ДВФУ разработали препарат «Селенмар» на основе ламинарии. В ходе экспериментов выяснилось, что морской организм способен восполнить дефицит важнейшего для человека микроэлемента – селена, который участвует в обменных процессах, оказывает влияние на состояние иммунитета, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом он не синтезируется в организме и поступает исключительно с пищей.

В конце 2022 года ДВФУ начал разработку препаратов для терапии опухолевых заболеваний и антибиотиков, заказчиком которых выступает ГК «Р-Фарм». В своих разработках ученые используют тихоокеанскую биоту.

gxpnews