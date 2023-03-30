Пациенты потратили на противоопухолевые препараты больше 6 млрд рублей

Ежегодно государство выделяет на закупку противоопухолевых препаратов из федерального бюджета 140 млрд руб., также закупки финансируются из бюджетов других уровней. Всего в 2022 году, как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, государство потратило на онколекарства 252 млрд руб. Это больше на 23% по сравнению с 2021 годом.

В то же время растут расходы обычных граждан на этот вид препаратов. В 2022 году они выросли на 26% до 6,1 млрд руб. Доля аптечных продаж в целом на рынке противоопухолевых лекарств в течение последних лет держится на уровне 2%.

Больше всего граждане потратили на метотрексат, анастразол, бусерелин. Часто в рознице лидируют импортные бренды. Например, на «Метотрексат-эбеве» компании Sandoz в 2022 году в аптеках пришлось 72%, в госзакупках 50% денежных затрат приходится на препараты отечественного производства.

На анастрозол производства AstraZeneca пришлось 44%, за ним следует препарат отечественного производителя «Озон» с долей 24%. В госзакупках отечественные препараты заняли долю 67%.

В упаковках также лидирует метотрексат, на втором месте тамоксифен, на третьем — анастрозол.