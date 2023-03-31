RNC Pharma сообщила о значительном сокращении активности российских фармпроизводителей

Аналитики RNC Pharma заявили о значительном сокращении активности российских фармпроизводителей в феврале 2023 года: рублевый объем отгрузок сократился на 21,2% и составляет 51,2 млрд руб. Поставки в упаковках упали на 6,2%, за февраль было выпущено 335,9 млн упаковок.

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России по итогам первых двух месяцев 2023 года составил 100,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в российской валюте отрицательная – на уровне -12,6%. Показатель прироста в упаковках тоже уходит в минус: по сравнению с январем — февралем 2022 года отгрузки сократились на 6,2%. Всего с начала текущего года отечественные производители отгрузили на рынок 607,9 млн упаковок. Долгосрочная динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) выходит в некоторый плюс. За период компании, локализованные в России, выпустили 11,9 млрд единиц ГЛП. Это на 0,6% больше, чем годом ранее, отмечают в аналитической компании RNC Pharma.

Активность работы фармпроизводителей в феврале 2023 года была относительно низкой и в основном повторяла январские тренды. Рублевый объем отгрузок относительно февраля прошлого года сократился на 21,2% и составляет 51,2 млрд руб. Поставки в упаковках упали на 6,2%, за период было выпущено 335,9 млн упаковок. Динамика в МЕД при этом смогла выйти в плюс: относительно февраля 2022 года аналитики фиксируют +4,1%. Всего в феврале 2023 года было произведено 6,7 млрд минимальных единиц готовых лекарственных препаратов (ГЛП).

Суммарное количество российских корпораций, которые осуществляли в январе — феврале 2023 года отгрузки готовых ЛП на российский рынок, составило 326. Это на 18 больше, чем годом ранее. Общий ассортимент тоже заметно расширился: количество МНН выросло за год на 67 позиций, до 1053. Число торговых марок расширилось на 125 наименований, до 1694. Развитие происходило в основном за счет Rx-препаратов.

Несмотря на активное развитие ассортимента, натуральный объем отгруженной продукции сокращался как в отношении группы рецептурных препаратов (-4,2% в упаковках), так и по ОТС-категории (-7,7%). В рамках Rx-категории в TOP50 МНН, лидирующих по натуральному объему выпуска, максимальную динамику отгрузок в январе — феврале 2023 года демонстрировали препараты кветиапина (рост в 16,6 раза в упаковках). Общее количество их производителей за год удвоилось, поставки осуществляли шесть компаний, а максимальный вклад в динамику внесла «Северная звезда».

Второй с точки зрения показателя прироста результат зафиксирован по препаратам карбамазепина (в семь раз). В анализируемом периоде их отгрузки вели три компании. Максимальный вклад в динамику обеспечили компании «Алси Фарма» и «Биннофарм». Замыкают тройку лидеров с точки зрения динамики препараты осельтамивира (рост в 4,6 раза). Отгрузки вели семь производителей, а максимальный прирост отгрузок по данному МНН обеспечил «Фармасинтез». Абсолютным же рекордсменом с точки зрения динамики остаются препараты леводопы+карбидопы (рост более чем в 3,6 тыс. раз), речь идет о локализации препарата «Наком» компании «Новартис».

В TOP50 безрецептурных препаратов аналитики также отмечают препараты нафазолина (рост в семь раз в упаковках). Несмотря на колоссальную динамику, число их производителей за год стало на одного меньше – отгрузки вели восемь компаний, а с точки зрения динамики отличились «Славянская аптека» и «ДАВ Фарм». Второй с точки зрения прироста результат у комбинированных препаратов калия и магния аспарагината (рост в четыре раза). Абсолютным лидером и компанией, обеспечившей максимальную динамику, здесь стало «Обновление», всего отгрузки осуществляли четыре предприятия. Замыкают тройку производители римантадина (рост в 3,8 раза). Тут аналитики отмечают «Усолье-Сибирский ХФЗ», который показал максимальный результат из числа восьми производителей аналогичных препаратов. Абсолютным же рекордсменом стали комбинированные препараты ацетилсалициловой+аскорбиновой кислоты (рост в 43,5 раза), динамику полностью обеспечила компания «Обновление».

Артем Косенок

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