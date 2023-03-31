В развитие производства фармсубстанций вложат 80 млрд рублей

В России 12 проектов по выпуску фармсубстанций ожидают согласования и финансовой поддержки через механизм кластерной инвестиционной платформы. Общие затраты на их реализацию – 80 млрд рублей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что, согласно проектам, в стране будет налажено производство 150 фармсубстанций. «Это комплексные инициативы, включающие подбор и синтез молекул, разработку технологий производства и организацию серийного выпуска тысяч тонн фармсубстанций в год», – уточнил он.

Всего на данный момент производством фармсубстанций занимаются около 100 российских компаний. В 2023 году, по словам Мантурова, планируется охватить собственными субстанциями еще около 10% препаратов из перечня ЖНВЛП.

Об этом чиновник сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции, посвященной открытию трех крупных фармзаводов в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. Путин, в свою очередь, рассказал о наметившихся новых льготах для производителей лекарств.

gxpnews