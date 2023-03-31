«Сотекс» может расширить портфель препаратов по ревматологии

Значимое для российского врачебного сообщества мероприятие – XXII Всероссийская Школа ревматологов им. академика В. А. Насоновой – состоялось 23-25 марта в Москве. Его посетила российская фармкомпания «Сотекс», которая изучает и использует в своих разработках передовые технологии, чтобы сделать препараты эффективными и безопасными для пациентов.

Лекарственные средства компании широко востребованы специалистами здравоохранения, включая ревматологов и неврологов, и «Сотекс» продолжит работать над расширением портфеля препаратов, в том числе по ревматологии. Компания предлагает решения для лечения ревматологических заболеваний, всегда опираясь на мнение и опыт научного сообщества.

Цель Школы ревматологов – формирование профессиональных компетенций и квалификаций по специальности в рамках непрерывного профессионального медицинского образования. В ходе мероприятия традиционно рассматриваются вопросы новых подходов к классификации ревматических заболеваний, дифференциальной диагностике, современные принципы лечения пациентов с ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом, псориатическим артритом, системной красной волчанкой и другими заболеваниями.

В этом году мероприятие было приурочено к 100-летию Валентины Насоновой – выдающегося советского и российского ученого и врача. Она возглавляла Институт ревматологии РАМН в год его основания с 1970 года.

gxpnews