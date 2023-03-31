Законодательно утвержден механизм получения объективной картины присутствия и дефектуры препаратов

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 486 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 № 1556 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ».

Принятие постановления – серьезный шаг в стабилизации фармрынка, действенный и современный ресурс как для федеральных органов государственной власти, так и для производителей. Этим документом законодательно закреплена возможность для производителей и держателей регистрационных удостоверений получать напрямую сведения из системы мониторинга движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепочке, включая контрактные площадки. До настоящего момента аналитические возможности системы МДЛП использовались ограниченно, что не позволяло производителям и дистрибьюторам получать достоверную информацию о наличии конкретных лекарственных препаратов в отдельных субъектах и по России в целом. Теперь появился механизм, позволяющий оперативно получать достоверную картину присутствия или дефектуры препаратов на рынке, что позволит точно оценить остатки лекарств в режиме реального времени, а значит, и сформировать план производства и объем товарных запасов.

Непосредственное участие в разработке механизма предоставления данных для каждого представителя товаропроводящей цепи, включая территориальные органы управления здравоохранением, принимал СПФО. В его структуре в 2018 году была сформирована рабочая подгруппа.

«В ее состав входил широкий круг производителей, – отмечает руководитель подгруппы, исполнительный директор СПФО Лилия Титова. – Все эти годы на разных площадках мы выступали с инициативой законодательно закрепить право производителей, а не только эмитентов кодов получать информацию из системы мониторинга движения лекарственных препаратов о движении каждой упаковки своего препарата вплоть до аптеки или лечебного учреждения. Принятие постановления – шаг не только к стабилизации, эффективной работе, но и развитию фармрынка».

Это стало следствием обращения СПФО к Денису Мантурову, министру промышленности и торговли по вопросу получения производителями ЛП информации о движении конкретных упаковок лекарственных препаратов, введенных ими в оборот и внесенных в систему ФГИС МДЛП, от производителя до потребителя (аптеки, лечебно-профилактические учреждения) вплоть до выбытия этих упаковок из обращения. Соответствующее письмо СПФО направлял в Минпромторг 20 мая 2021 года.

gxpnews