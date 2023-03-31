Мурашко: «В госзакупках доля отечественных препаратов составляет более 80%»

Большая часть лекарств, закупаемых государством, российского производства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уточнив, что доля отечественных лекарств занимает 80%.

«810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП – на 82% это отечественные препараты, и по полному циклу сегодня выпускаются уже более 53%», – сказал чиновник в ходе видеоконференции, посвященной запуску трех фармацевтических заводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге.

Минздрав РФ движется по пути развития и поддержки фармацевтической отрасли, уверен Мурашко. Он также заметил, цитируя вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что показатель смертности снизился с 2019 года – «это все результаты в том числе фармацевтической отрасли».

gxpnews