Johnson & Johnson готовит IPO нового подразделения потребительских товаров

Johnson & Johnson готовится провести первичное размещение акций своего подразделения безрецептурных препаратов Kenvue. Компания планирует окончательно выделить его в отдельную компанию к концу этого года. Стоимость компании Kenvue оценивается в 40 млрд долл.

Johnson & Johnson готовится провести первое публичное размещение акций (IPO) своего нового подразделения, выпускающего безрецептурные препараты, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, стоимость Kenvue перед IPO оценивается в 40 млрд долл.

Производитель начал проводить встречи с потенциальными инвесторами в понедельник, 24 апреля. J&J планирует выпустить свыше 151 млн обыкновенных акций, а чистая прибыль с этого размещения должна составить более 3,5 млн долл.

J&J объявила о планах выделить в самостоятельную компанию свое подразделение безрецептурных товаров еще в ноябре 2021 года. В конце прошлого года она представила логотип и название. Компания планирует завершить процесс выделения к середине или концу 2023 года.

Kenvue производит безрецептурные препараты, включая обезболивающие Tylenol и средство от аллергии Zyrtec, средства для кожи Aveeno и Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватели для полости рта Listerine. В прошлом году чистая прибыль от этих продуктов составила 15 млрд долл.

В I квартале этого года чистая прибыль J&J от безрецептурных препаратов увеличилась на 7%, но WSJ пишет, что в ближайшие годы ожидать значительного роста продаж Kenvue не стоит. Компания столкнется с конкуренцией со стороны таких производителей потребительских товаров, как Procter & Gamble, соответствующих подразделений Bayer и Sanofi и Haleon, недавно выведенной из состава GSK.

Николай Соколов

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