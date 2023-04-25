Оператор системы МДЛП назвал причину отмены уведомительного режима

С 1 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов перестанет работать уведомительный режим. Оператор СМДЛП объяснил, почему было принято такое решение.

Уведомительный режим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) отменяется, чтобы обеспечить регуляторов более корректными и актуальными данными. Об этом руководитель проекта группы проекта «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев сообщил в ходе вебинара, посвященного Постановлению Правительства РФ № 468 от 24.03.2023, передает корреспондент «ФВ».

С сентября аптечные и медицинские организации будут обязаны принимать лекарственные препараты на баланс по данным системы МДЛП и только после этого осуществлять розничную продажу либо использовать их для медицинского применения, рассказал Косарев. По его словам, регуляторы используют эти данные для анализа различных показателей, в том числе об остатках, для принятия управленческих решений.

«Для регуляторов уже имеются мониторинговые отчеты в их закрытом контуре в системе МДЛП, которые позволяют выявлять злоупотребления и нарушения и оценивать, как отрасль работает в части приемки и выбытия лекарственных препаратов», — прокомментировал Косарев.

Уведомительные схемы в системе маркировки лекарствведены в начале ноября 2020 года в соответствии с постановлением правительства № 1779. Аптекам разрешили продавать препараты через контрольно-кассовую технику сразу после отправки в систему МДЛП сведений о поступивших лекарствах, не дожидаясь подтверждения об успешной обработке сведений системой. Мера была продиктована необходимостью наладить бесперебойное обеспечение граждан лекарствами в условиях повышенного спроса, связанного с разгаром пандемии.