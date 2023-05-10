Чистая прибыль BioNTech за первый квартал составила €503 млн

Немецкая компания BioNTech заявила, что ее чистая прибыль в первом квартале упала в семь раз из-за коммерческих доходов от поставок и продаж вакцины против COVID-19, и производитель также расширяет свою деятельность в сфере онкологии. Компания также добавила, что бюджет на исследования и разработки в этом году составит от €2,4 до €2,6 млрд по сравнению с €1,54 млрд в 2022 году.

«В первом квартале 2023 года мы расширили наш набор передовых технологий для новых методов и добавили новый кандидат в ингибиторы иммунных контрольных точек, нацеленный на CTLA-4, и два исследуемых конъюгата антитело-лекарство в наш арсенал против рака, – сказал профессор Угур Шахин, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель BioNTech. – Мы предпринимаем значительные шаги в этом направлении, поскольку готовимся к началу нашего первого клинического испытания третьей фазы в онкологии для нового антитела против CTLA-4 у пациентов с НМРЛ, которые прогрессировали после лечения PD-1/PD-L1. Мы также добиваемся прогресса в продвижении нашего кандидата на вакцину против COVID-19 следующего поколения».

Общая выручка компании составила €1,277 млрд за первый квартал 2023 года по сравнению с €6,375 млрд за сравнительный период предыдущего года. Расходы на исследования и разработки составили €334,0 млн за три месяца по сравнению с €285,8 млн за аналогичный период предыдущего года. Изменения в основном связаны с более высокими расходами в связи с проведением клинических исследований потенциальных кандидатов. Рост был также обусловлен увеличением численности персонала.

Компания также добавила, что продолжает переговоры с Европейским союзом об отсрочке или сокращении поставок вакцины против COVID-19, поскольку он пересматривает контракт на оптовые закупки.

Так, в начале 2023 года стало известно, что Брюссель ведет переговоры c Pfizer и BioNTech о возможном сокращении поставки вакцин от коронавируса, чтобы избежать их переизбытка. ЕС намерен добиться сокращения поставки почти в два раза, и Европа сможет приобрести вакцины по более высокой цене, чем прописано в контракте.

gxpnews