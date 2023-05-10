Минздрав отозвал семь регудостоверений

«Форан» (изофлуран), жидкость для ингаляций, РУ — П N012733/01 от 29.12.2006; AbbVie «Траклир» (бозентан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 62,5 мг, 125 мг, РУ — ЛС-002509 от 27.07.2011; Johnson & Johnson «Седальгин Спринт» (ибупрофен), капсулы, 200 мг, РУ — ЛСР-006591/09 от 18.08.2009; Актавис «Мидриацил» (тропикамид), капли глазные, 0,5%, 1%, РУ — П N014551/01 от 08.08.2008; Alcon «Куриозин» (цинка гиалуронат), раствор для наружного применения, 0,205%, РУ — П N011511/02 от 17.04.2009; Gedeon Richter «Галоперидол-Рихтер» (галоперидол), таблетки, 5 мг, РУ — П N011975/01 от 09.08.2011; Gedeon Richter «Веро-ванкомицин» (ванкомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 500 мг, 1000 мг, РУ — Р N001886/01 от 31.03.2008; Верофарм.

Ранее Минздрав отозвал 34 регудостоверения на ЛП и два – на субстанции, такие препараты, как «Тоби Подхалер» от Novartis , «Тенофовир» и «Телбивудин» от Biocad, «НовоСэвен» от Novo Nordisk, «Тарцева» от Roche и т. д. Решения в отношении всех лекарств также вынесены на основании заявлений от владельцев РУ или их уполномоченных представителей.

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