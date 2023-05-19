Тимофей Петров из «Р-Фарм» рассказал о готовности фармотрасли к инновациям

Во второй день 30-го Российского Фармацевтического форума им. Н.А. Семашко, который прошел в Санкт-Петербурге 16–17 мая, состоялась сессия «Факторы доступности. Тенденции и проблемы инновационного развития российской фармацевтической промышленности. Состояние и перспективы рынка R&D в России».

На сессии выступили генеральный директор компании «Технология лекарств» и завода «Спутник Технополис» группы «Р-Фарм» Тимофей Петров, директор по доступу на рынок BIOCAD Валентин Додонов, директор Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов, председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин и директор продаж в России и СНГ компании IQVIA Светлана Никулина.

Основной темой сессии стали перспективы разработки и внедрения на рынок инновационных препаратов.

По мнению Тимофея Петрова, в последние годы фармацевтическая отрасль значительно продвинулась в направлении развития инноваций: были сформированы команды специалистов, запущены программы государственной и негосударственной поддержки, открыты исследовательские центры. Петров отметил, что, с одной стороны, производители исходят из потребностей рынка, но, с другой стороны, нельзя не думать о будущем и не планировать инновационные проекты, которые потом сформируют отрасль.

«Р-Фарм» достаточно серьезно и плодотворно подходит к этому вопросу. В последние несколько лет мы зарегистрировали три инновационных продукта, еще ряд находится в финальных стадиях клинических испытаний. Сейчас мы формируем собственные R&D-центры, которые будут заниматься разработкой, в том числе, инновационных препаратов», — рассказал Тимофей Петров.

По его словам, фармацевтическая отрасль готова к производству инновационных препаратов, и в настоящее время ведется работа над повышением готовности рынка к ним.

«Фарма должна работать в плотной кооперации с идеологами инноваций. Взаимодействуя с научно-технологическими и научными центрами, мы сможем довести новые препараты до практического применения. Но если мы уже подошли к рынку, значит, самая трудная часть — исследования, разработка — уже пройдена», — объяснил Тимофей Петров.

gxpnews